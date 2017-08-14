В Хабаровске на муниципальном транспорт ввели вечерний тариф

С завтрашнего дня с 20.00 хабаровчанам придется покупать билет на муниципальный автобус, трамвай или троллейбус дороже. Пассажиры станут оплачивать так называемый «вечерний тариф» - 30 рублей с человека, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

«Тариф установлен решением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Оно принято еще в 2016 году. Постановлением администрации города установлен вечерний график движения. С 20 часов у нас идет резкое снижение пассажиропотока. Автотранспортные предприятия вынуждены работать в убыток», - рассказал начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый.

Данная мера касается всех видов муниципального общественного транспорта, в том числе электрического, уточнили в пресс-службе. Постановление администрации города, устанавливающее вечерний график движения общественного транспорта по муниципальным маршрутам, вступит в силу с 15 августа. ИА «Хабаровский край сегодня»