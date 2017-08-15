Оперативная информация на 15 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В реках края наблюдаются колебания уровней. На реке Кур проходит гребень паводка, зафиксирована категория «Опасных явлений». Ожидается подтопление поймы на 2,8 метра, сенокосов, дорог, низких мест в близлежащих селах. Ситуация находится на контроле спасателей. Вода также активно прибывает на реке Тунгуска у с. Архангеловка. Пойма подтоплена на 2,3 метра. Подъемы уровней отмечаются и на реках Амгунь, Нимелен с подтоплением поймы без угрозы хозобъектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков Восточный 3-10 м/с от +15ºС до +17ºС от +26ºС до +28ºС Южные районы местами дожди северо-восточный 5-10 м/с от +13ºС до +20ºС от +24ºС до +30ºС Центральные районы местами дожди юго-восточный 4-13 м/с от +10ºС до +19ºС от +20ºС до +28ºС Северные районы местами дожди северо-восточный 4-13 м/с от +10ºС до +17ºС от +15ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действует 2 природных пожара. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. Восстановлено движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн. В поселке Кукан продолжает действовать режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112