План мероприятий города Хабаровска на 16 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 16 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

16 августа

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населения. Ул. Фрунзе, 60. 14:30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Железнодорожный район. Посиделки «День малинового варенья», мероприятие для жителей жилмассива «Авиагородок». Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 15:00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.