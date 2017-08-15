Почти полторы тысячи несовершеннолетних хабаровчан находятся в социально опасном положении

Без малого полторы тысячи несовершеннолетних хабаровчан от 14 до 18 лет находятся в социально опасном положении. Это почти каждый сотый подросток. Депутаты комитета по социальным вопросам городской думы обсудили вопросы организации работы с такой категорией населения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Информацию им предоставила исполняющая обязанности начальника управления по делам молодежи Инна Хопта. В городе действуют семнадцать групп по организации индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. В их ведении находятся 974 семьи, где родители не уделяют должного внимания своим детям или жестоко обращаются с ними. Благодаря деятельности рабочих групп 71 семья, в которых проживает 117 подростков, лишилась этого позорного статуса.

Немалую помощь оказывают инструкторы-организаторы по работе с несовершеннолетними. Этот институт был введен в Хабаровске в сентябре прошлого года. Сегодня за 324 подростками, находящимися в социально опасном положении, закреплено 224 инструктора. Они помогают подросткам посещать мероприятия, следят, чтобы те не пропускали школу, оказывают содействие родителям в поиске работы и лечении от алкогольной зависимости. За неполный год в результате их работы с учета снято 13 семей, 32 подростка перестали пропускать школьные занятия, трудоустроено 14 человек и направлено на лечение от алкогольной зависимости 24 родителя.

В Хабаровске стали традиционными такие социальные акции, как «Помоги собраться в школу», «Социальный автобус», организуются семейные клубы, школы для родителей. Для подростков из этой категории организовываются рабочие места в летний период (в нынешнем году трудоустроено 138 несовершеннолетних), их привлекают в добровольческие отряды и кружки по интересам, определяют в адаптационные группы, организуют для них культурно-массовые мероприятия.

На базе двадцати школ созданы «социальные гостиные», которые посещают 300 школьников из категории риска. В результате до 90 процентов таких подростков улучшили учебу, стали посещать спортивные секции и кружки, адаптировались в социуме. За семь месяцев 2017 года удалось снизить подростковую преступность на 11 процентов.