Информация городской диспетчерской службы на 16 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 16 августа в Хабаровске из-за поломки задвижки холодная вода не подается в дом 66 по улице Ленина. Согласно утвержденному графику, в период с 14 по 18 августа для проведения ремонтных работ остановлена теплофикация котельной микрорайона Красная речка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Без горячего водоснабжения: 67 жилых домов, 3 учебных заведения, 2 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 детский интернат.

Согласно утвержденному графику, в период с 09.00 часов 17 августа до 09.00 часов 18 августа для проведения ремонтных работ на трубопроводе теплотрассы будет отключено горячее водоснабжение в 20 жилых домах по улицам Космической и Юности.

Газом заправлено 15 ГРУ или 26,69 тонны топлива.

В городе не работает 25 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 222, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 142,16 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 28 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 25 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 650 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 631 единица транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 575 автобусов.