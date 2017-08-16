План мероприятий города Хабаровска на 17 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 17 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 августа

Кировский район. Торжественный прием председателя комитета по управлению районом, посвящённый Дню физкультурника. Ул. Орджоникидзе, 3. 15:00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43, каб.18. 09:00-18:00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

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Краснофлотский район. Тематическое мероприятие с элементами игры «Наша гордость и слава». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15:00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Игровая познавательная программа по изучению правил дорожного движения для детей младшего дошкольного возраста. Детский сад № 104, ул. Дончука, 1. 16:00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Железнодорожный район. Игровая развлекательная программа «Отдыхаем всей семьёй». Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-82-91. Матюшенко Инга Алексеевна.