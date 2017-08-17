Информация городской диспетчерской службы на 17 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 17 августа в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Согласно утвержденному графику, в период с 14 по 18 августа для проведения ремонтных работ остановлена теплофикация котельной микрорайона Красная речка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Без горячего водоснабжения: 67 жилых домов, 3 учебных заведения, 2 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 детский интернат.

Согласно утвержденному графику, в период с 09.00 часов 17 августа до 09.00 часов 18 августа для проведения ремонтных работ на трубопроводе теплотрассы будет отключено горячее водоснабжение в 20 жилых домах по улицам Космической и Юности.

Согласно утвержденному графику работ, для демонтажа заглушек на подающем и обратном трубопроводе ДУ600, будет отсутствовать горячее водоснабжение у потребителей, подключенных от блока 611 с 08.00 до 23.00 часов 17 августа. Без горячего водоснабжения будут временно пребывать: 28 жилых домов, 2 медицинских учреждения и 3 учреждения образования.

Газом заправлено 16 ГРУ или 23,9 тонны топлива.

В городе не работает 25 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 218, а ночью – 13 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 110,9 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 24 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 37 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 7 возгораний, на пульт «03» поступило 590 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 616 единиц транспорта: 36 трамваев, 20 троллейбусов, 558 автобусов.