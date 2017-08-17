Оперативная информация на 17 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошел 1 пожар. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В большинстве рек края наблюдаются колебания уровней. Подъем воды сохраняется на Амуре, Амгуне, Тунгуске на 2-20 см в сутки. На реке Кур фиксируются уровни категории неблагоприятных явлений. На Тунгуске у с. Архангеловка проходит гребень паводка. Остаются затоплены поймы на Тунгуске, Куре.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков северо-восточный 5-12 м/с от +13ºС до +15ºС от +23ºС до +25ºС Южные районы без осадков северо-восточный 6-11 м/с от +12ºС до +18ºС от +23ºС до +29ºС Центральные районы местами небольшие дожди северо-восточный 2-12 м/с от +9ºС до +17ºС от +18ºС до +27ºС Северные районы местами небольшие дожди северо-восточный 4-11 м/с от +9ºС до +15ºС от +16ºС до +23ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. Восстановлено движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах. Продолжается ремонт трассы. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн. В поселке Кукан действует режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112