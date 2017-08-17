План мероприятий города Хабаровска на 18 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 18 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

18 августа

Городская выставка цветов, садово-огородной продукции «Городские цветы». Городской парк «Динамо». 10:00-18:00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Краснофлотский район. Концертная программа «Мы гордимся своей страной». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 16:00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.