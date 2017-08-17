Два трактора по цене одного можно купить в Хабаровском крае

В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края подвели итоги конкурса по распределению господдержки на обновление машинно-тракторного парка.

Выплаты, которые позволят аграриям компенсировать часть затрат приобретенной сельхозтехники, получили 15 хозяйств региона, которые приобрели 64 машины. Техника современная, качественная и прочная. В кабинах комбайнов и тракторов даже имеются кондиционеры.

Среди сельхозтоваропроизводителей распределили 30,4 млн рублей. Это малые и крупные организации, фермеры, которые занимаются растениеводством и животноводством.

По словам заместителя министра по модернизации агропромышленного комплекса Вадима Домашенкина, этот вид поддержки пользуется большим спросом у аграриев.

- Мы отмечаем, что фермеры и более крупные хозяйства стали активнее закупать новую технику. Ведь дело это выгодное – при соблюдении всех необходимых условий можно компенсировать до 50% понесенных затрат. Помимо этого, в хозяйствах повышается производительность труда, что является важным фактором увеличения посевных площадей. Данный вид государственной поддержки действует второй год, - говорит Вадим Домашенкин. – В прошлом году субсидии также получили 15 хозяйств края.

ООО «Вектор» в районе им. Лазо, созданное в 2014 году на месте обанкротившегося предприятия «Киинское», занимается выращиванием растениеводческой продукции - кукурузного зерна и сои для создания кормовой базы. Запущен комбикормовый цех. В ближайших планах – запуск животноводческого комплекса. Без субсидий реализовать задуманное едва ли было возможно.

- Участие в краевой программе – выгодное дело, - считает директор по развитию ООО «Вектор» Антон Станчев. – Мы приобрели комбайн, который стоит 10 млн рублей. 5 млн нам вернулись. Сэкономленные деньги пускаем на дальнейшее развитие предприятия.

По мнению Антона Станчева, новая техника пришлась «Вектору» ко двору. Раньше на предприятии в основном пользовались колесной техникой. Из-за сильного переувлажнения почвы данная техника проваливалась, из-за чего срок уборки удлинялся.

- Поэтому было принято решение о приобретении гусеничных комбайнов, - продолжает Антон Станчев. – Результаты налицо. Мы собрали урожай в два раза больше, чем в прошлом году. За счёт государственной программы приобрели зерносушилку и другое оборудование.

В сельскохозяйственном предприятии ООО «Черняевское», которое находится по соседству с «Вектором», занимаются выращиванием зерновых культур, картофеля, есть небольшая животноводческая ферма.

- Поддержка крестьян на государственном уровне просто необходима, - говорит руководитель предприятия Александр Лазунов. – Вот мы купил два трактора по цене 1,5 млн рублей. Считайте, что один нам в итоге достался бесплатно. Претензий к технике нет. Расход солярки уменьшился, а маневренность возросла. Всё это отражается на производительности труда.

Уборка ранних зерновых культур в «Черняевском» уже завершена. Удалось со-брать более 100 тонн овса и 60 тонн ячменя. Это в два раза больше, чем раньше.

Краевая программа поддержки аграриев рассчитана до 2020 года. «Хабаровский край сегодня»