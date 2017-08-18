Оперативная информация на 18 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В реках края наблюдаются колебания уровней. Вода поднимается в Амуре, Тунгуске на 1-10 см в сутки. На реке Кур у с. Новокуровка и на Тунгуске у с. Архангеловка проходят паводки категории неблагоприятных явлений. Возможны подтопления посевов, дорог, сенокосов, огородов в низких местах.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-восточный 4-9 м/с от +13ºС до +15ºС от +24ºС до +26ºС Южные районы без существенных осадков юго-восточный 4-9 м/с от +12ºС до +17ºС от +23ºС до +29ºС Центральные районы без существенных осадков (в Верхнебуреинском, Советско–Гаванском, Ванинском районах местами небольшие кратковременные дожди) восточный 4-9 м/с от +9ºС до +17ºС от +17ºС до +30ºС Северные районы без существенных осадков юго-восточный 4-11 м/с от +9ºС до +16ºС от +15ºС до +25ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля в Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах действует 7 природных пожаров общей площадью 1856 га.

В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. Восстановлено движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн. В поселке Кукан продолжает действовать режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112