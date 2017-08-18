За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
В реках края наблюдаются колебания уровней. Вода поднимается в Амуре, Тунгуске на 1-10 см в сутки. На реке Кур у с. Новокуровка и на Тунгуске у с. Архангеловка проходят паводки категории неблагоприятных явлений. Возможны подтопления посевов, дорог, сенокосов, огородов в низких местах.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-восточный 4-9 м/с
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от +13ºС до +15ºС
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от +24ºС до +26ºС
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Южные районы
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без существенных осадков
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юго-восточный 4-9 м/с
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от +12ºС до +17ºС
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от +23ºС до +29ºС
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Центральные районы
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без существенных осадков (в Верхнебуреинском, Советско–Гаванском, Ванинском районах местами небольшие кратковременные дожди)
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восточный 4-9 м/с
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от +9ºС до +17ºС
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от +17ºС до +30ºС
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Северные районы
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без существенных осадков
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юго-восточный 4-11 м/с
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от +9ºС до +16ºС
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от +15ºС до +25ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля в Аяно-Майском и Охотском муниципальных районах действует 7 природных пожаров общей площадью 1856 га.
В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. Восстановлено движение по автодороге, которая ранее была размыта дождями в нескольких местах. Проезд разрешен для легковых автомобилей до 3,5 тонн. В поселке Кукан продолжает действовать режим ЧС.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112