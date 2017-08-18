Массовая вакцинация населения Хабаровского края от гриппа начнётся в сентябре

В Хабаровском крае идет подготовка к массовой иммунизации населения против гриппа и ОРВИ. Этот вопрос обсудили на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в Правительстве региона. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Всего в период осенней прививочной кампании в регион поступит 472 тысячи доз гриппозной вакцины для взрослых и более 151 тысяч доз – детям. Первая партия препарата ожидается до 31 августа.

Как сообщила начальник управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, комплекс предпринимаемых в регионе мер по профилактике гриппа и ОРВИ позволил предотвратить подъем заболеваемости в предыдущий период. Превышение было зафиксировано только в декабре прошлого года и продлилось 5 недель. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидемического порога, ситуация в крае стабильная.

Массовая иммунизация населения продлится до 1 ноября. Всего от гриппа будут привиты более 617 тысяч человек, в том числе более 144 тысяч детей. Особое внимание будет уделено вакцинации граждан, входящих в группы риска. Это работники образовательных учреждений, медицинских организаций, транспорта, жилищно-коммунальной и социальной сферы, работники птицефабрик, люди старше 60 лет, дети школьного и дошкольного возраста. Охват этих слоев населения в текущем году планируется увеличить.

Для жителей региона вакцина будет бесплатной. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, в медицинских кабинетах на предприятиях.

В настоящее время министерство здравоохранения края уже проводит ряд мероприятий по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения края. В частности, осуществляется контроль за подготовкой школ к началу нового учебного года. Ведется мониторинг наличия нескончаемого запаса противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в аптеках региона.