Хабаровский край будет развивать экспорт местных продуктов в АТР

Сегодня в краевом центре прошло заседание «круглого стола», на котором представители власти и бизнеса обсудили вопросы расширения рынка сбыта товаров местных производителей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Участие в диалоге приняли руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края, торговых сетей.

Отмечалось, что всего в регионе работают 300 организаций, выпускающих свыше 1700 наименований продукции. Наиболее развитыми направлениями являются мясная и молочная переработка, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также алкогольной продукции.

Каждый год предприятиями отраслей осваиваются новые наименования в целях расширения ассортимента и повышения конкурентоспособности своих брендов. В продвижении местной продукции на внутреннем и внешнем рынках помогает и народный проект «Наш выбор 27».

Его участники нарастили объемы выпуска и реализации своей продукции. Так, в регионе в первом полугодии увеличилось производство кондитерских изделий – 104,1 %, полуфабрикатов – 107,9 %, мяса птицы – 105 %, безалкогольных напитков – 102,9 %. Собравшиеся пришли к единому мнению, что проект помог предприятиям торговли и производителям стать более узнаваемыми, в том числе за границей.

«Мы будем активно работать в этом направлении и в дальнейшем. Важной задачей, направленной на повышение конкурентоспособности является экспорт пищевой продукции. Ряд предприятий уже поставляют свои товары в КНР. Перспективы и возможности, которые открываются здесь, довольно значительны. Поэтому мы приняли решение о создании специального отдела в структуре комитета, который будет развивать этот вид деятельности», - отмечает председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.

По его словам, уже сегодня бренды местных производителей хорошо продаются в ряде азиатских стран. В первую очередь – в Китае. В этом году регион почти в три раза увеличил экспорт пива в Поднебесную. Большим спросом у жителей КНР пользуется мороженое, хлебобулочные изделия и мед от краевых производителей.

В целях расширения деловых связей участники «круглого стола» организовали презентацию своей продукции для потенциальных партнеров. Участие в ней приняли представители официальной делегации Народного Правительства города Фуюань во главе с заместителем Мэра города Фуюань И Джихуэй. Гости из КНР выразили большую заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.