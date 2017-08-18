Международный образовательный форум среди педагогов, пройдёт в Хабаровске

Международный образовательный форум среди педагогов «Качественное и доступное образование – национальный приоритет» пройдёт в Хабаровске 21 августа. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Участие в нём примут 700 человек – представители высших и средних учебных заведений Хабаровского края, ветераны педагогического труда, представители краевой и городской власти, работники отрасли образования из китайского города Фуюань. Участники форума обсудят вопросы, связанные с качеством и доступностью образования, совершенствования эффективности образовательной политики и другие.

Форум пройдёт 21 августа в 14:00 в Городском дворце культуры. В этот же день с 10:00 до 13:00 в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, Дальневосточной государственной академии физической культуры, в Хабаровском технологическом колледже, школе № 12, гимназии № 3, детском саду № 184 и во Дворце детского творчества «Маленький принц» пройдут круглые столы на тему: «Лучшие инновационные практики, новые подходы и педагогические технологии».

Также в рамках форума пройдёт презентация образовательных учреждений. Лучших педагогов наградят памятным знаком «За вклад в образование», почётными грамотами и благодарностями губернатора и мэра.