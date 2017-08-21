Билеты на поезд почти за полцены доступны жителям Хабаровского края

Путешествие поездом для жителей Хабаровского края в сентябре станет дешевле на 40%. Как сообщили в управлении дальневосточной железной дороги, по стране стартовала акция «Бархатный сезон», участие в которой до 24 сентября могут принять пассажиры региона.

В рамках акция в течение сентября поездка в плацкартном вагоне поезда, который курсирует внутри страны, обойдется на 40% или 20% дешевле.

- Наибольшая скидка действует при оформлении билетов на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, и верхние боковые места № 38–54. А скидка 20% действует при оформлении билетов на верхние места №№ 2–32 и нижние боковые места № 37–53 не позднее чем за 5 суток до даты отправления, - сообщили в ДВЖД.

В регионе под акцию попадают поезда сообщением «Хабаровск-Благовещенск», «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск», «Тында-Комсомольск-на-Амуре-Тында».

Также жители края могут спланировать свою поездку в теплые регионы страны – Адлер, Анапу, Новороссийск, на которые действует спецпредложение. В этом случае, скидка распространяется на поезда сообщением «Москва-Адлер», «Москва-Анапа», «Москва-Новороссийск» и т.п. ИА «Хабаровский край сегодня»