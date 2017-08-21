В Хабаровский край на этой неделе придёт циклон, который принесет осадки и порывистый ветер

Ясная и жаркая погода сохранится в первой половине недели, самым теплым днем обещает стать понедельник. По предварительным прогнозам, циклон пробудет в крае до следующего понедельника. К концу августа ожидается потепление.

Предстоящие осадки, по прогнозам гидрологов, не должны вызвать подъема воды в реках края.

- В регионе в понедельник и вторник будет тепло, без существенных осадков. Погода начнет портиться после 23 августа, особенно в центральных и северных районах края. Там пройдут грозы, дожди, местами сильные, с усилением ветра до 10-15 метров в секунду, с порывами во время прохождения грозового фронта, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. - Температура днем первые 2-3 дня недели будет в пределах 23-29 градусов тепла. С приходом циклона похолодает до 18-25 градусов тепла, хотя на юге сохранится температурный фон в пределах 21-26 градусов. Хабаровск осадки также затронут. Здесь погода испортится 24 августа.

- До среды погода в краевом центре ожидается стабильная, с дневными температурами до 27 градусов тепла. С 24 августа на территорию города заходит циклон, который принесет похолодание и порывистый юго-западный ветер, до 15 метров в секунду. Ночные и утренние температуры могут быть в пределах 13 градусов тепла, что довольно прохладно. Днем в период прохождения циклона - 21-24 градуса тепла, - отметила Галина Брынцева.

- Осадки не сыграют большую роль для уровня воды у Хабаровска, и скорее будут влиять только на Нижний Амур. Мы не ждем сейчас настолько мощных дождей, которые вызовут подъем уровня в малых реках до опасных значений, - сказала Галина Брынцева. Не прогнозируют ухудшение обстановки и МЧС.

- Уровень воды относительно стабильный и пока ухудшение обстановки не прогнозируется. Неблагоприятный уровень воды отмечается на Тунгуске у села Архангеловка. Однако там нет угрозы населению и жилью, - отметила пресс-секретарь краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова. ИА «Хабаровский край сегодня»