Осенний месячник по подготовке города к осенне-зимнему периоду, пройдёт в Хабаровске

С 4 сентября по 10 октября в Хабаровске пройдет осенний месячник по подготовке города к осенне-зимнему периоду. План мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению утвержден постановлением администрации города. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Городской штаб, возглавляемый первым заместителем мэра по городскому хозяйству Сергеем Чернышовым, будет осуществлять координацию и контроль над проведением работ. Также назначены ответственные лица, которые будут курировать деятельность в районах.

Предстоит выполнить большой объем работ – это обустройство контейнерных, бельевых и спортивных площадок во дворах, покос травы и посадка деревьев, ямочный ремонт асфальтового покрытия городских магистралей, очистка газонов, ремонт цоколей и отмосток домов. Намечено посадить более двух тысяч молодых деревьев. Комитеты по управлению округами запланировали работы по уборке бесхозных территорий – в план включено 39 таких участков.

Сотрудники комитетов будут работать и с жителями частного сектора, привлекая их к участию в работе по санитарной очистке прилегающих к домам территорий. Сотрудникам муниципальных предприятий «Трамвайно-троллейбусное управление» и «Горсвет», помимо других работ, предстоит очистить оборудование и опоры от несанкционированной рекламы и объявлений, произвести выборочную окраску опор.

Во время месячника будет усилен контроль над соблюдением норм и правил в сфере благоустройства и строительства со стороны городского управления административно-технического контроля, департамента архитектуры, строительства и землепользования, комитетов по управлению округами и других структур. Большую помощь в наведении порядка в Хабаровске могут оказать его жители, приняв участие в городском субботнике, который запланирован на 30 сентября.