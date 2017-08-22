Оперативная информация на 22 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС краевого уровня на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожар. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В большинстве рек края наблюдаются колебания уровней. Вода прибывает в Нижнем Амуре, на остальных реках идет снижение. Остаются затоплены поймы рек Тунгуска, Кур.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами небольшие дожди юго-западный 5-13 м/с от +18ºС до +20ºС от +25ºС до +27ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-западный 7-13 м/с от +14ºС до +20ºС от +25ºС до +30ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 7-12 м/с от +12ºС до +19ºС от +22ºС до +29ºС Северные районы местами небольшие дожди северо-восточный 6-17 м/с от +8ºС до +15ºС от +15ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне контроля действующих природных пожаров нет.

20.08.2017 в 06.50 в жилом многоквартирном доме г. Хабаровска по ул. Бондаря, 9-а, 4 подъезд, 8 этаж произошёл хлопок газо-воздушной смеси. Из здания самостоятельно вышли 105 чел., из них 26 детей. В результате взрыва разрушены межкомнатные перегородки и выбиты остекления в квартирах №№ 151, 152. Проведено обследование несущих конструкций здания специалистами проектно-экспертного института, составлен акт обследования. Обнаружены повреждения 2-х несущих плит перекрытия между 8-м и 9-м этажами, появилась трещина между наружной стеной и стеной лоджии, трещины в несущей стене между кухней и лестничной клеткой. По родственникам и знакомым размещено 22 человека, из них 3 детей, проживающих в пострадавшем подъезде с 7 по 10 этаж. Заселение квартир с 1-го по 6-й этаж разрешается, туда вернулись жильцы. Идет ликвидация последствий ЧП.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

