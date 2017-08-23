Информация городской диспетчерской службы на 23 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 23 августа в Хабаровске нет отключений холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 11 ГРУ или 20,2 тонны топлива. В городе не работает 24 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 228, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 103,7 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 12 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 675 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 616 единиц транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 569 автобусов.