Грозовые ливни вновь обрушатся на Хабаровский край

К Хабаровскому краю приближается еще один мощный циклон. По информации Дальневосточного гидрометцентра, 24-25 августа на севере региона ожидаются грозовые ливни. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Во власти непогоды окажутся Комсомольский, Солнечный, Верхнебуреинский, Николаевский, Ульчский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Нанайский, Хабаровский, Амурский, Советско-Гаванский, им. Полины Осипенко и Ванинский районы. Ветер может усилиться до 15-22 м/с.

В МЧС предупреждают, что во время циклона могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Возможны обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, аварии на дорогах.

Также спасатели отмечают, что из-за дождей может резко возрасти уровень воды в малых реках. В низинах вблизи русел рек и ручьев вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов.

Главам муниципальных образований направлены инструкции по снижению риска ЧС и минимизации их последствий. Жителям края рекомендуется принять меры личной безопасности - отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, следить за детьми.

Единый телефон службы спасения – «112».