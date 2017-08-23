В Хабаровске пройдёт Дальневосточный спортивный фестиваль студентов

В Хабаровске с 20 по 24 сентября 2017 года пройдет Дальневосточный спортивный фестиваль студентов «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 2017» - крупнейший на Дальнем Востоке международный спортивный студенческий форум. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Это уже второй фестиваль студенческого спорта в Хабаровске. Первый состоялся в 2015 году, в нем приняли участие 24 команды из вузов России, КНР, Японии и КНДР. В рамках прошлого мероприятия на площади им. Ленина состоялась первая в регионе фитнес-конвенция и массовая кардиотренировка, в которых приняли участие более 6000 человек. Также прошел вечер молодежной спортивной субкультуры, в котором приняли участие более 2500 человек.

Для проведения мероприятий в Хабаровске было задействовано 8 объектов спортивной и социальной инфраструктуры. Концепция фестиваля 2017 года выстроена с учетом современных мировых трендов в развитии студенческого спорта. В основе мероприятия - практическое обучение, приобретение новых знаний, навыков и интерактивное общение. «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 2017» соберет команды вузов ДФО, стран Азии, а также авторитетных экспертов и наставников по видам спорта, популярным в студенческой среде, специалистов в области спортивного маркетинга, бизнеса, науки, психологии и PR-технологий.

Планируется, что в рамках фестиваля молодые люди с помощью авторитетных наставников и экспертов смогут повысить свое мастерство и приобрести новые практические навыки в интересующих их областях студенческого спорта. Для этого запланированы различные мастер-классы, менторские сессии и тренинги. И конечно, пообщаться и посоревноваться между собой в таких видах спорта, как стритбаскет, плавание, настольный теннис, дзюдо, мини-футбол, пляжный волейбол. Прорабатывается вопрос включения в программу пауэрлифтинга и кроссфита.

Основными площадками проведения мероприятия станут спортивные объекты стадиона имени Ленина и Дальневосточной академии физической культуры. Обещают организаторы и яркую культурную программу. В рамках фестиваля пройдут спортивные мероприятия, в которых смогут принять участие и горожане. Это массовый забег «Чистый марафон» (антидопинговая акция), фитнес-презентации от клубов города, презентации и показательные выступления национальных видов спорта народов Севера и Дальнего Востока, мастер-классы по видам спорта молодежной спортивной субкультуры. И конечно, горожане смогут посмотреть и поболеть за студенческие команды, которые будут соревноваться на площадках фестиваля.

Важным фактором в выборе сроков проведения фестиваля стало и то, что по инициативе Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры совместно с Международной федерацией студенческого спорта учредили Международный день студенческого спорта, который будет отмечаться ежегодно 20 сентября.