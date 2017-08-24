Конкурс «Женщина года» пройдёт в Хабаровске

Его цель – повышение социального статуса женщин, успешно совмещающих заботу о семье с трудовой и общественной деятельностью. Отборочный городской тур пройдет с 1 сентября по 29 декабря. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период коллективы, жители города, желающие выдвинуть ту или иную кандидатуру, могут подавать документы. Они будут приниматься с 1 сентября по 8 декабря 2017 года по адресу: ул. Ленинградская, 45, каб. 6. Подробную информацию можно получить по телефонам: 41-96-77, 40-88-58. Участницами конкурса могут стать хабаровчанки, которые не только достойно воспитывают троих и более детей, но и активно занимаются трудовой и общественной деятельностью.

Документы, характеризующие претенденток на звание «Женщина года», члены городской конкурсной комиссии рассмотрят до конца декабря, а к середине января 2018 года уже станет известно имя победительницы отборочного этапа. При выборе лидера жюри будет учитывать такие факторы, как достигнутые женщинами успехи в воспитании и обучении детей, сохранение и развитие семейных традиций, участие в трудовой и общественной жизни.

Победительница городского отборочного тура примет участие в краевом конкурсе «Женщина года». Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации города, на странице управления социальной работы с населением в разделе «Правовая информация».