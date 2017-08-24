Жители Хабаровского края начали получать уведомления по имущественным налогам за 2016 год

Налоговые органы Хабаровского края закончили массовый расчет имущественных налогов. В настоящее время жители региона уже начали получать единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц за 2016 год, срок уплаты которых наступает 1 декабря. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Речь идет об уплате налога на имущество граждан, земельного и транспортного налогов.

Централизованную печать и массовую рассылку налоговых уведомлений жителям Хабаровского края в 2017 году осуществляет, как и прежде, филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области.

Налогоплательщикам, не подключенным к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», такое уведомление придет по почте. Получив его, необходимо сверить представленную в нем информацию и, при обнаружении неточностей, заполнить «Заявление на уточнение сведений», которое прикреплено к каждому документу. Обращаем внимание, что уточняющие сведения следует направлять в налоговый орган, который исчислил сумму налога (информация о нем есть в уведомлении). Как правило, это налоговая инспекция, к которой налогоплательщик прикреплен по месту своей регистрации.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получат единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронном виде. После получения уведомления, пользователи личного кабинета могут самостоятельно его распечатать вместе с квитанцией на уплату налога. Оплатить начисленную сумму налога можно через отделения банков и их терминалы. Но быстрее и проще это сделать в режиме онлайн, воспользовавшись электронными сервисами «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Актуальную информацию о ставках и льготах по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам, действующих на территории всех муниципальных образований, граждане могут получить, воспользовавшись размещенным на сайте ФНС России информационным ресурсом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам физических лиц».