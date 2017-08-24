360 поддельных купюр изъято в Хабаровском крае с начала года

За последние 7 месяцев в Хабаровском крае было изъято более 360 поддельных купюр на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей.

По словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю Ивана Чубенко, основная часть поддельных купюр поступает из Московского региона и с Северного Кавказа.

На территории Хабаровского края за 7 месяцев 2017 года возбуждено 83 уголовных дела по фактам сбыта поддельных денежных знаков.

В частности, сотрудниками регионального УМВД задержаны трое граждан, у которых изъято 150 пятитысячных фальшивых банкнот. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 Уголовного кодекса РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», с обвинительным заключением направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска.

«Распространяются подделки через мелкие магазины, ларьки – то есть, те торговые точки, где нет специальных аппаратов для проверки. Сейчас не у всех предпринимателей есть свежее, оборудование, с помощью которого можно распознать фальшивку. Мошенники выходят на новый уровень, производя подделки более высокого качества. Так что хотелось бы попросить предпринимателей уделять этому повышенное внимание, не экономить. И несмотря на то, что российский рубль – это самая защищённая купюра в мире, стоит всегда проверять деньги на водяные знаки, ворсистость бумаги, соответствующий шрифт». ИА «Хабаровский край сегодня»