План основных мероприятий города Хабаровска на 25 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 25 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

25 августа

Центральный район. Акция «Социальный автобус» для несовершеннолетних, проживающих на жилмассиве ул. Подгаева 1а. Ул. Подгаева, 1а. 12:00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 29. 11:30. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.