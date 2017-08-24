Администрация Хабаровска оказывает адресную помощь беременным женщинам

Муниципальной программой «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы», подпрограммой «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми» в городском бюджете предусмотрены средства на обеспечение дополнительным питанием беременных женщин в целях поддержания общего состояния здоровья матери и рождения здорового ребенка. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Право на данную меру поддержки из бюджета города имеют малоимущие беременные женщины, а также несовершеннолетние беременные. Малоимущими признаются граждане или семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Хабаровском крае.

Ежемесячная денежная выплата на питание в размере 500 рублей в месяц назначается с месяца обращения и выплачивается женщине на период беременности. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявители (законные представители в случае обращения несовершеннолетних беременных) обращаются в сектора или отделы социальной работы с населением комитетов администрации города по управлению районами.

По месту жительства необходимо предоставить: документ, удостоверяющий личность; личное заявление с обоснованием обращения; сведения о составе семьи, доходах членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих обращению; справку медицинской организации с указанием срока предполагаемых родов.

Подробную информацию о порядке и условиях оказания дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми можно получить на сайте администрации города либо в секторах (отделе) социальной работы с населением комитетов по управлению районами:

Сектор социальной работы с населением комитета по управлению Краснофлотским районом

ул. Руднева, д. 43 79-07-19

Сектор социальной работы с населением комитета по управлению Железнодорожным районом

пер. Ленинградский, д. 13а 40-88-52

Сектор социальной работы с населением комитета по управлению Кировским районом

ул. Орджоникидзе, д. 3 41-95-57

Сектор социальной работы с населением комитета по управлению Центральным районом

ул. Фрунзе, д. 60 40-88-43

Отдел социальной работы с населением комитета по управлению Индустриальным районом

ул. Краснореченская, д. 87 54-50-93