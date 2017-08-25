Информация городской диспетчерской службы на 25 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 25 августа в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Из-за порыв стояка в квартире горячая вода временно отсутствует в доме 201а по улице Тихоокеанской. Газом заправлено 22 ГРУ или 30,85 тонны топлива. В городе не работает 28 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 220, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 115,56 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуирован 21 автомобиль. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 24 ДТП, зафиксировано 9 возгораний, на пульт «03» поступило 615 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 610 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 552 автобуса.