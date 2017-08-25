Циклон в Хабаровском крае задержится до 26 августа

Грозовые дожди, пришедшие в Хабаровский край накануне, продолжатся до 26 августа. Об этом сообщили в Дальневосточном гидрометцентре. По информации синоптиков, сегодня, 25 августа, непогода проявит себя почти по всей территории региона. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Однако уже завтра циклон сместится на восток края, где под его влияние попадут Советско-Гаванский и Ванинский районы, а также и часть Ульчского района. Там ожидаются ливни с порывами ветра до 20 м/с. Затем грозовой фронт уйдет в сторону Сахалина. С 27 августа в крае восстановится хорошая погода.

В комитете по гражданской защите Правительства края напоминают, что во время циклона могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Возможны обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, аварии на дорогах. Также, из-за дождей может резко возрасти уровень воды в малых реках. В низинах вблизи русел рек и ручьев вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов.

Главам муниципальных образований даны инструкции по снижению риска ЧС и минимизации их последствий. Жителям края рекомендуется принять меры личной безопасности - отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, следить за детьми.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – «112».