План мероприятий города Хабаровска на 26 и 27 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 26 и 27 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

26 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи». Городской парк «Динамо». 18:00-20:00. Информация по тел. 40-88-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

Акция «Шаги здоровья» на тему: «Гипертонический криз». У входа в городской парк «Динамо». 11:00-12:00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Железнодорожный район. Адресное поздравление ветеранов – участников войны с Японией. Территория района. 10:00-13:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

27 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи». Городской парк «Динамо». 18:00-20:00. Информация по тел. 40-88-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

Индустриальный район. Турнир по волейболу. Спортивная площадка, ул. Фурманова, 9. 12:00. Информация по тел. 40-90-46; 40-90-31. Стрельникова Диана Евгеньевна.