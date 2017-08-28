Информация городской диспетчерской службы на 28 августа 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 28 августа из-за установки заглушек на теплотрассе с 8.00 до 20.00 будет отсутствовать горячее водоснабжения у жителей в районе поселка Березовка, улицы Бондаря, Даниловского, Тихоокеанской, микрорайона Большая Вяземская. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Без этого коммунального ресурса останутся 218 жилых домов, 43 учебных и 12 лечебных учреждений. Кроме этого из-за порыва на трассе без горячей воды остался еще один дом в Квартале «Энергетик». Отключений холодной воды нет. В городе не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 121 единица техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства был убран и вывезен 68,6 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 19 ДТП, зафиксировано 7 возгораний, на пульт «03» поступило 655 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышли 620 единиц общественного транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов и 561 автобус.