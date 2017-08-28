Традиционную «Ярмарку здоровья» смогут посетить хабаровчане в сентябре

Акция пройдет в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина 23 сентября 2017 года с 11 до 18 часов, она направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально обусловленных заболеваний, демонстрацию сберегающих здоровье технологий. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В «Ярмарке здоровья» примут участие лечебно-профилактические учреждения, кафедры медицинских учебных заведений, предприятия и учреждения города, которые представляют товары и услуги для ведения здорового образа жизни, а также проводят работу по продвижению здорового образа жизни среди горожан. Хабаровчанам и гостям города будет предложено определить уровень сахара в крови, концентрацию углекислого газа, остроту зрения и слуха, заболеваний стопы, показателей функции внешнего дыхания, измерить артериальное давление, индекс массы тела, пройти флюорографическое обследование, экспресс-диагностику на ВИЧ, гепатит В и др.

В рамках мероприятия будут проведены профилактические беседы по вопросам профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний полости рта, по отказу от курения, по технологиям здорового образа жизни, рациональному питанию, по диагностике заболеваний стопы. Также гости ярмарки узнают о правильных гигиенических навыках чистки зубов, о профилактике сахарного диабета, о том, как оказывать первую помощь. Все услуги будут предоставлены бесплатно.