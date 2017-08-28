Хабаровский край примет участие в экологическом субботнике «Зелёная Россия»

Хабаровский край, как и все регионы страны, присоединится к традиционному Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Самая масштабная акция пройдет 2 сентября в краевой столице на территории питомника имени Лукашова. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

К участию приглашаются хабаровчане, представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, общественные организации.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, питомник им. Лукашова организован в целях сохранения, изучения и обогащения коллекции плодово-ягодных растений, имеющих большое научное, селекционное и хозяйственное значение. В настоящее время территория памятника краевого значения является популярным местом у горожан. Зачастую отдыхающие оставляют мусор на полянах, возле деревьев и по берегам водоемов. Во время субботника активистам предстоит очистить от бытовых отходов более 160 гектаров

Кроме того, в рамках субботника пройдут различные конкурсы: «Самое массовое участие», «Лучшая пресс-служба», «Лучший сценарий проведения» и «Лучший экорепортаж». К участию приглашаются активные жители края, предприятия, образовательные и общественные организации. Ознакомиться с положениями о конкурсах, а также заполнить заявку на участие можно на официальном сайте экологической организации «Зеленая Россия»: http://genyborka.ru. Победители конкурса получат памятные призы и ценные подарки.

Напомним, на территории края Всероссийская акция проходит пять лет подряд. В прошлом году в Хабаровске была организована уборка береговой линии реки Амур протяженностью 4 километра в районе завода «Дальдизель». За время акции участники собрали и вывезли на полигон более 6 куб. метров бытового мусора.

Массовые субботники по всему краю пройдут со 2 по 30 сентября.