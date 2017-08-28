Хорошая погода в Хабаровском крае установится только осенью

В Хабаровском крае последние дни лета будут пасмурными и ветреными. Наладится погода только к концу недели, уже в сентябре. До конца августа сохранится неустойчивая погода с дождями.

В течение недели ожидаются осадки, местами очень сильные. Например, в северных районах Хабаровского края пройдут ливни с западным ветром до 10-15 метров в секунду. На побережье ожидаются порывы ветра до 28 метров в секунду. В остальных районах края также пройдут дожди, и усилится ветер, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. - Ночные температуры будут в пределах 5-10 градусов тепла, а в северных районах - до 0+5 градусов. Днем температура воздуха прогреется до 14-19 тепла. К концу недели ожидается потепление до 23 градусов.

В Хабаровске по 30 августа также сохраняется пасмурная погода с осадками.

- Преимущественно без дождей будет к концу рабочей недели – 31 и 1 числа, - уточнила Галина Брынцева. - Начало осени ожидается теплым. Ночные температуры будут в пределах 12-17 градусов тепла, а днем - 20-25 тепла. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. По 30 августа возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. К концу недели ветер снова станет умеренным. todaykhv.ru