Информация городской диспетчерской службы на 29 августа 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 29 августа из-за порыва в квартире горячего водоснабжения нет в доме по адресу ДОС,11. Также с 1 по 10 сентября 2017 года остановится теплофикация ХТЭЦ №1, с 11 по 15 сентября 2017 года будут проводится гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В этот период под отключение попадут 1360 жилых домов + 52 лечебных заведения + 132 социальных объекта, в том числе:

Центральный район - 185 жилых домов;

Железнодорожный район - 198 жилых домов;

Индустриальный район - 977 жилых домов.

Отключений холодной воды в городе нет. В Хабаровске не работает 25 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 224 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства был убран и вывезен 78,2 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 40 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 675 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 641 единица общественного транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов и 581 автобус .