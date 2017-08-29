В Хабаровске пройдёт второй Дальневосточный форум предпринимателей

В краевой столице 12 – 13 октября состоится Дальневосточный Форум предпринимателей «Новые возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке». Организаторами выступили министерство экономического развития края и АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Деловое мероприятие объединит более 700 представителей бизнес-сообщества, кредитных организаций, представителей власти.

В течение двух дней гостей ждет насыщенная программа. Начнется бизнес-форум с обсуждения наиболее актуальных и острых вопросов между предпринимателями и органами власти.

12 октября для предпринимателей также будут организованы мастер-классы и круглые столы о новых возможностях финансовой поддержки бизнеса, развитии социального предпринимательства, перспективах экспортного потенциала Дальнего Востока. Кроме того, состоится презентация проектов на «дальневосточном гектаре».

Второй день форума откроется встречей с бизнес-омбудсменами Дальнего Востока и продолжится серией круглых столов по развитию производства в рамках Свободного порта и ТОСЭР. Также на дискуссионных площадках пойдет речь о доступе к закупкам компаний с государственным участием, женском предпринимательстве.

К участию в обсуждении приглашены краевые и федеральные органы исполнительной власти, представители аппарата полпреда Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Минэкономразвития РФ, делегаты АО «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства», АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам».

Подробнее узнать о форуме и компаниях-партнерах мероприятия можно на сайте «Малый и средний бизнес Хабаровского края».«Малый и средний бизнес Хабаровского края».