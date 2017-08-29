План основных мероприятий города Хабаровска на 30 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

30 августа

Открытие детского сада «Сказочный замок» (создан на условиях муниципально-частного партнерства). Пер. Доступный, 2. 10.00. Информация по тел. 32-38-58, Матвеенкова Татьяна Борисовна.

Индустриальный район. Праздник первоклассника, торжественное вручение школьных наборов в рамках акции «Помоги собраться в школу». Дом культуры, ул. Световая, 9. 12:00. Информация по тел. 40-90-35. Кремлякова Елена Владимировна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Ул. Орджоникидзе, 3. 10:00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.