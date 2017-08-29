Завод восстановления автошин стоимостью 55 млн руб. планируется запустить в ТОР "Хабаровск" в 2018 году

Потенциальный резидент территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" ООО "Виктория" построит на площадке "Ракитное" завод по восстановлению автошин мощностью 10,9 тыс. штук в год, сообщил исполнительный директор компании Николай Назаров.

"Сроки назвать сложно, все зависит от готовности арендованного нам участка земли. Пока он без инфраструктуры. Но в идеале надеемся приступить к строительству в апреле-мае 2018 года, а запуститься к осени", - сказал Н.Назаров.

"В настоящее время идут проектно-изыскательские работы. На запуск производства потребуется около 55 млн рублей, четверть этой суммы мы готовы вложить самостоятельно, остальное - кредиты или средства инвестора", - отметил Н.Назаров. "Интерфакс-Дальний Восток"