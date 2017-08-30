Информация городской диспетчерской службы на 30 августа 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 30 августа горячей воды нет в одном доме по адресу ул. Запарина, 66. Отключения холодной воды нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

С 1 по 10 сентября 2017 года остановится теплофикация ХТЭЦ №1, с 11 по 15 сентября 2017 года будут проводится гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. В этот период под отключение попадут 1839 жилых домов + 53 лечебных заведения + 101 социальный объект, в том числе:

Центральный район - 350 жилых домов;

Железнодорожный район - 221 жилых дома;

Индустриальный район - 1268 жилых домов.

В Хабаровске не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 235 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства был убран и вывезен 103,7 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 42 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 601 вызов. Сегодня утром на маршруты вышла 634 единицы общественного транспорта: 39 трамваев, 20 троллейбусов и 575 автобусов.