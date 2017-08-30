«Марафон здоровья» пройдёт в Хабаровске 3 сентября

Мероприятие будет посвящено Всемирному дню сердца. Акцию организует управление здравоохранения администрации города совместно со специалистами медицинских центров и некоммерческой организацией «Второе дыхание». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

«Марафон здоровья» состоится 3 сентября в районе городских прудов. С 8:45 до 9:00 на сценической площадке возле нижнего пруда пройдёт зарядка «Zumba». С 9:00 до 11:00 для людей разных возрастов будут организованы забеги на 600 м, 1,5 км и 10 км. Лекции врачей для гостей мероприятия пройдут с 9:30 до 10:35. В акции примут участие специалисты центров «Вивея», «Наша клиника», «Центра доктора Бубновского».

Кроме того, для посетителей проведут гимнастику по методике Бубновского, состоится концертная программа с участием детских коллективов города. Во время «Марафона здоровья» пройдёт благотворительная акция «С миру по нитке». Собранные деньги пойдут на покупку инсулиновой помпы для ребёнка, страдающего сахарным диабетом. Завершится мероприятие в 13:00.