Информация для горожан с инвалидностью, имеющих в индивидуальной программе реабилитации показания к труду

Центр занятости населения г. Хабаровска и Хабаровского района предлагает услуги по содействию в трудоустройстве. Специалисты службы занятости помогут найти работу, при необходимости направят на профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

При постановке на учет в качестве безработного выплачивается пособие по безработице. Стоит отметить, что при официальном трудоустройстве сохраняются меры социальной поддержки инвалидов (пенсия по инвалидности, компенсация на оплату услуг ЖКХ, ежемесячная денежная выплата).

Для получения более подробной информации необходимо обращаться в центр занятости. Информацию об имеющихся вакансиях можно получить на сайте общероссийского банка вакансий https://trudvsem.ru или на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края https://uprzan.regiontrud.ru