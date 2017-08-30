План основных мероприятий города Хабаровска на 31 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 31 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

31 августа

Торжественный приём мэром города ветеранов – участников Второй мировой войны. Малый зал Городского дворца культуры, ул. Ленина, 85. 11:00. Информация по тел. 41-95-66. Лебедева Дарина Валерьевна.

Подведение итогов работы спасательных постов за летний период (зоны отдыха «Дельфин», «Амуркабель», «Дальдизель», набережная им. Г.И. Невельского). Ул. Калинина, 63 (учебный класс). 14.00. Информация по тел. 30-64-17, Шабловский Алексей Андреевич.

Центральный район. Торжественное собрание «Вечная память героям», посвящённое 72-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Солдатский клуб в/ч 74854 (район Волочаевского городка). 10:30. Информация по тел. 40-89-42; 40-89-16.

Центральный район. Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Танк». 12:00. Информация по тел. 40-89-42; 40-89-16.