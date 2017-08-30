В Хабаровском крае откроют дополнительные территории под «дальневосточный гектар»

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального закона о «дальневосточном гектаре». В связи с последними изменениями планируется расширить территории, на которых возможно предоставление гражданам земельных участков в безвозмездное пользование. Площадь зон «нельзя» будет сокращена на 57 процентов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Это самые важные новации закона. Люди смогут выбирать землю на гораздо большей территории. Площадь зон «нельзя» сократится на 57 процентов. Отказывать людям будут намного меньше, не будет междоусобных войн из-за проезда к участкам. То есть, мы постепенно отработаем тот алгоритм предоставления земли, который удобен людям», – подчеркнул вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев в интервью «Российской газете».

Напомним, 29 июля Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о «дальневосточном гектаре». Одобрены предложения по корректировке границ выбранного земельного надела. Теперь граждане вправе обратиться с заявлением и об изменении местоположения участка или повторном получении гектара. Еще ряд поправок направлен на обеспечение доступа к компактным территориям получателей «дальневосточного гектара», где смежно расположено 20 и более участков. Усовершенствован механизм подачи заявок на оформление земельных наделов через многофункциональные центры на всей территории Российской Федерации. Всего с начала правоприменительной практики внесено почти 87 поправок – 22 уточнения в конце 2016 года и 65 одобрены сейчас.

«На сегодняшний день на территории Хабаровского края открыты для предоставления гражданам 32 млн гектаров в рамках действия федеральной программы. Благодаря изменениям в законе теперь землю можно предоставлять в некоторых зонах охотугодий, защитных лесов и над территориями недр. В связи с этим мы рассчитываем, что дополнительно в регионе откроется около 8 млн гектаров», - отметила и.о. министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ирина Серова.

Она также добавила, что самыми интересными для граждан по-прежнему остаются «дальневосточные гектары», прилегающие к краевому центру. Это Хабаровский и район им. Лазо. Там наибольшее количество и заявлений, и выданных участков. В первую очередь, это земли сельхозназначения.

Всего в Хабаровском крае оформлено 6578 договоров безвозмездного пользования «дальневосточным гектаром». В основном люди берут землю на строительство жилья, сельское хозяйство, пчеловодство и ведение бизнеса.