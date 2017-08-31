Информация городской диспетчерской службы на 31 августа 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 30 августа горячей воды нет в одном доме по адресу ул. Запарина, 66. Из-за замены запорной арматуры холодного водоснабжения нет в 6 домах краевого центра по адресу ул. Истомина, 104, 106, 108; Серышева, 8, 12; Советская,4. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

С 1 по 10 сентября 2017 года остановится теплофикация ХТЭЦ №1, с 11 по 15 сентября 2017 года будут проводится гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. В этот период под отключение попадут 1740 жилых домов + 53 лечебных заведения + 101 социальный объект, в том числе:

Центральный район - 218 жилых домов;

Железнодорожный район - 225 жилых домов;

Индустриальный район - 1297 жилых домов.

В Хабаровске не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 195 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 8 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 99,4 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 43 ДТП, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 623 вызова. Сегодня утром на маршруты вышла 642единицы общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 581 автобус.