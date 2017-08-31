Праздник «Мой город, мой выбор» пройдёт 2 сентября в Хабаровске

В нём примут участие школы и учреждения дополнительного образования. Это ежегодное мероприятие для детей, посвященное Дню знаний. Организаторами праздника выступает Центр развития образования совместно с профильным управлением и управлением торговли, питания и бытового обслуживания городской администрации. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Праздник начнётся в 12 часов на площади перед спортивно-зрелищным комплексом «Платинум арена». Для гостей будут работать различные игровые зоны, выступят творческие коллективы. На празднике будет организована полевая кухня. Планируется, что в мероприятии примут участие более 4 тысяч человек. Лучшие представители родительской общественности, которые внесли значительный вклад в развитие муниципальной системы образования, получат награды.