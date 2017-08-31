В Хабаровском крае стартовала акция «Дальневосточная Победа»

В крае в преддверии 72-й годовщины окончания Второй мировой войны стартовала патриотическая акция «Дальневосточная Победа». Во всех муниципальных образованиях и городских округах региона она продлится до 2 сентября. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Традиционно волонтеры раздают муаровые ленты, символизирующие победу над милитаристской Японией. Накануне активисты в Хабаровске вручили желающим около 1,5 тысяч памятных символов.

С сегодняшнего дня и по 2 августа муаровые ленты можно получить в наиболее массовых местах. В Хабаровске это площадь им. Ленина и Комсомольская площадь, территория возле кинотеатра «Хабаровск», торговых центров «Магазины радости» и «Южный парк». Вместе с символом Дальневосточной Победы горожане также получат памятки о том, как его правильно носить.

Муаровая лента идентична по цвету ленте с колодки медали «За победу над Японией», которой были награждены свыше миллиона военнослужащих Красной Армии. Участниками акции станут регионы, откуда осуществлялся призыв на войну с Японией. Это Камчатка, Хабаровский край, Приморье, Амурская и Еврейская автономная области. Впервые в этом году муаровые ленты отправили в Москву и Санкт-Петербург. Там также пройдут памятные мероприятия.

Всего в Хабаровском крае волонтеры раздадут 35 тысяч символов Дальневосточной Победы.