План основных мероприятий города Хабаровска на 1 сентября 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 сентября 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

1 сентября

Торжественные линейки, посвященные празднику Дню знаний. Учреждения образования города. 09.00.

Открытие школы на 560 мест в поселке им. Горького. Ул. Воровского, 24а. 10:00.

Городской праздник, посвящённый Дню знаний; старт городской акции «Пятёрки – любимому городу!». Площадь им. Ленина. 12:00.

Праздничная программа «Одна на всех победа». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 15:00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Праздник «День знаний». Жилмассив гимназии № 5. Амурский бульвар, 34. 10:00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Железнодорожный район. Церемония возложения цветов у мемориальной доски выпускникам школы, погибшим в годы войны. Школа № 15, ул. Серышева, 53. 9:00. Информация по тел. 30-19-39. Глушакова Наталья Александровна.

Кировский район. Возложение цветов к обелиску рабочим и служащим завода «Дальдизель», посвящённое 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ул. Чкалова, 2. 11:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Индустриальный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Обелиск «40 лет Победы», ул. Космическая, 11. 11:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Митинг, посвящённый 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Аллея памяти, ул. Сысоева, 15. 11:00. Информация по тел. 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.