Государственный туристический информационный центр планируют создать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае рассматривают возможность создания туристического информационного центра (ТИЦ) на базе регионального министерства культуры. Этот вопрос сегодня обсудили на совещании по развитию внутреннего и въездного туризма, которое прошло под руководством Губернатора края Вячеслава Шпорта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Предполагается, что единая сервисная служба будет заниматься продвижением туристического потенциала Хабаровского края. Разрозненная информация о достопримечательностях, исторических ценностях, музеях, театрах, памятниках, развлечениях и многом другом будет содержаться в одном месте.

По мнению экспертов, информационный центр поможет объединить усилия туристических фирм региона и органов власти в разработке новых маршрутов. Сотрудники ТИЦа будут участвовать в продвижении турпродуктов на внутреннем и мировом рынках, проводить социологические исследования, семинары, тренинги и курсы повышения квалификации, организовывать рекламные экскурсионные и экспертные туры, собирать, обрабатывать и постоянно мониторить информацию об объектах туриндустрии и имеющихся рекреационных ресурсах.

Губернатор края поддержал идею создания подобного информационного центра на территории региона. «Хабаровский край обладает уникальным туристическим потенциалом. Сегодня в регионе действуют более 80 аккредитованных маршрутов по направлениям гастрономического, этнографического, культурно-бытового, рыболовного, делового и детского туризма. Необходимо больше внимания уделять их продвижению в интернете. Наша основная задача – информировать население об услугах и самых привлекательных турпродуктах региона», - отметил Вячеслав Шпорт.

Напомним, работа по созданию в субъектах РФ туристско-информационных центров ведется в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина. На сегодняшний день в стране уже действуют 164 таких организации.