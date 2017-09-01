В связи с проведением легкоатлетической эстафеты в Хабаровске, будет временно приостанавливаться движение пассажирского транспорта

В связи с проведением 17 сентября 2017 года 72-й традиционной легкоатлетической эстафеты по улицам города Хабаровска, посвященной празднованию 72-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны, с 11.00 до 14.00 движение пассажирского транспорта будет временно приостанавливаться. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Согласно указаниям сотрудников отдела ГИБДД УМВД России по г. Хабаровску движение пассажирского транспорта будет временно приостанавливаться по мере продвижения участников по маршруту эстафеты от площади имени Ленина по улицам Карла Маркса, Ленинградской, Ленина, Пушкина. В городском управлении транспорта просят хабаровчан учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.