Первые дни осени в Хабаровском крае будут теплыми и ясными

Предстоящие выходные в регионе будут теплыми и ясными. По предварительному прогнозу синоптиков, следующая неделя также порадует жителей края теплой и сухой погодой.

- Установятся теплые дни с юго-западным ветром, 5-10 метров в секунду. Ночные температуры на юге края будут в пределах 8-13 градусов тепла, а на севере - до 6-11 тепла, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. - Дневные температуры в южных и центральных районах края достигнут 20-25 градусов, и на севере - до 17-20 градусов тепла.

Радужные прогнозы на предстоящие дни дают и жителям краевого центра.

- В Хабаровске погода также будет без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночные температуры - 9-10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22-24 градусов, - отметила Галина Брынцева. todaykhv.ru