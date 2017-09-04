Информация городской диспетчерской службы на 4 сентября 2017

По состоянию на 7.00 часов 4 сентября в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. В связи с остановкой теплофикации ХТЭЦ №1, с 11 по 15 сентября 2017 года проводятся гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На это время горче водоснабжение не будет осуществляться в 1682 жилых домах, 53 лечебных заведениях, 99 объектах образования в Центральном, Железнодорожном и Индустриальном районах.

В городе не работает 31 лифт.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 132, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 67,8 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 24 ДТП, зафиксировано 10 возгораний, на пульт «03» поступило 723 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 654 единицы транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов, 592 автобуса.